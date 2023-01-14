السوداني: أي اعتداء على أي جزء أو بقعة في العراق مرفوض سواءٌ أكان من إيران أم تركيا

2023/01/14 | 00:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهم ما جاء في المقابلة الصحفية التي أجراها رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني مع قناة (DW) الألمانية: 🔷 مجال الكهرباء محل تعاون سابق مستمر بين العراق وشركة سيمنز، ومذكرة تفاهم تتضمن مشاريع في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، يليها توقيع عقود في بغداد.🔷 هيأنا التخصيصات المالية لتنفيذ المذكّرة وهي تختلف عن سابقاتها من […]

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