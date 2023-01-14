بلجيكا ترحل الإمام المغربي حسن إيكويسن إلى بلده 

2023/01/14 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلت بلجيكا الإمام المغربي، حسن إيكويسن، الجمعة، إلى المغرب بعد توقيفه منذ 30 سبتمبر إثر قدومه من فرنسا، حيث اتهم بالإدلاء بـ"تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز"، وفق ما أفادت محاميته الفرنسية والسلطات البلجيكية.

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