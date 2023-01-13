2023/01/14 | 00:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 يناير، 2023

ظهرت المقالة السفير الايراني في بغداد: نتعرض لاتهامات لحرف الرأي العام عن سبب أزمة سعر صرف الدولار أولاً على المسلة.

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