2023/01/14 | 01:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: klXZCz5A7ic

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم : الصدر انسحب من البرلمان رغم امتلاكه قوة كبيرة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم : الصدر انسحب من البرلمان رغم امتلاكه قوة كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).