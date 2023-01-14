2023/01/14 | 01:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- برلين تبدي رغبتها في استيراد الغاز من بغداد برلين – بغداد -الزمان أكدت الحكومة العراقية، الجمعة، توجهها صوب الشركات الألمانية في مجال الإعمار وتطوير البنى التحتية. وذكر بيان لمكتب السوداني أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل امس الجمعة، وفداً مثّل غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية، ومجموعة الخبراء للشركات الألمانية».
واوضح البيان، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستشار الألماني يرحب بقرار العراق تنويع مصادر اقتصاده) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واوضح البيان، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستشار الألماني يرحب بقرار العراق تنويع مصادر اقتصاده) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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