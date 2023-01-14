المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬يرحب‭ ‬بقرار‭ ‬العراق تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬اقتصاده

2023/01/14 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭ ‬تبدي‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬استيراد‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬بغداد ‭ ‬برلين‭ – ‬بغداد‭ -‬الزمان أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية،‭ ‬الجمعة،‭ ‬توجهها‭ ‬صوب‭ ‬الشركات‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعمار‭ ‬وتطوير‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭.‬ وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬السوداني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬استقبل‭ ‬امس‭ ‬الجمعة،‭ ‬وفداً‭ ‬مثّل‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬العربية‭ -‬‭ ‬الألمانية،‭ ‬ومجموعة‭ ‬الخبراء‭ ‬للشركات‭ ‬الألمانية‮»‬‭.‬واوضح‭ ‬البيان،‭ […]

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