2023/01/14 | 01:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام هناك حساب داخلي عراقي لابدّ من مواجهته في التعامل مع البصرة التي تألقت في إقامة بطولة الخليج العربي لكرة القدم في دورتها الخامسة والعشرين.
وهذا الحساب من اختصاص الحكومة العراقية وادارتها المحلية أيضاً، في الشروع بخطة تنمية كبرى لتطوير البصرة ذات التميز الخاص بحكم موقعها البحري العراقي الوحيد، وكونها الممر التجاري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسألة البصرة بعد خليجي 25) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وهذا الحساب من اختصاص الحكومة العراقية وادارتها المحلية أيضاً، في الشروع بخطة تنمية كبرى لتطوير البصرة ذات التميز الخاص بحكم موقعها البحري العراقي الوحيد، وكونها الممر التجاري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسألة البصرة بعد خليجي 25) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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