مسألة‭ ‬البصرة‭ ‬بعد‭ ‬خليجي‭ ‬25

2023/01/14 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ هناك‭ ‬حساب‭ ‬داخلي‭ ‬عراقي‭ ‬لابدّ‭ ‬من‭ ‬مواجهته‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬البصرة‭ ‬التي‭ ‬تألقت‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭.‬وهذا‭ ‬الحساب‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬وادارتها‭ ‬المحلية‭ ‬أيضاً،‭ ‬في‭ ‬الشروع‭ ‬بخطة‭ ‬تنمية‭ ‬كبرى‭ ‬لتطوير‭ ‬البصرة‭ ‬ذات‭ ‬التميز‭ ‬الخاص‭ ‬بحكم‭ ‬موقعها‭ ‬البحري‭ ‬العراقي‭ ‬الوحيد،‭ ‬وكونها‭ ‬الممر‭ ‬التجاري‭ […]

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