جانب‭ ‬من‭ ‬أسرار‭ ‬الاجتماع‭ ‬المفاجئ‭ ‬بين‭ ‬حفتر‭ ‬والمنفي‭ ‬في‭ ‬القاهرة

2023/01/14 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​مستشار‭ ‬البرلمان‭ ‬الليبي‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬لا‭ ‬ترجمة‭ ‬للتصريحات‭ ‬على‭ ‬الواقع القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أسرار‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بصورة‭ ‬مفاجئة‭ ‬بالقاهرة‭ ‬بين‭ ‬محمد‭ ‬المنفي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسي‭ ‬واللواء‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬،إذ‭ ‬طالب‭ ‬اللواء‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية،‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬بحل‭ ‬جميع‭ ‬المليشيات‭ ‬ورحيلها‭ […]

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