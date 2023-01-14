2023/01/14 | 01:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مستشار البرلمان الليبي لـ (الزمان):لا ترجمة للتصريحات على الواقع القاهرة -مصطفى عمارة كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان أسرار الاجتماع الذي تم بصورة مفاجئة بالقاهرة بين محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي واللواء خليفة حفتر قائد الجيش ،إذ طالب اللواء خليفة حفتر من مصر المساعدة في توحيد الأجهزة الأمنية، كما طالب بحل جميع المليشيات ورحيلها […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جانب من أسرار الاجتماع المفاجئ بين حفتر والمنفي في القاهرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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