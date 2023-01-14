السوداني: علاقات متميزة تجمعنا مع دول الجوار والمرجعية داعمة للعملية السياسية

2023/01/14 | 01:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، عن مذكرة التفاهم بين العراق والمانيا، فيما وضح عن اهمية العلاقة بين العراق ودول المنطقة، مشيرا الى ان المرجعية مواقفها واضحة في دعم العملية السياسية .وقال السوداني في المقابلة الصحفية التي أجراها مع قناة (DW) الألمانية، وتابعتها ايرث نيوز :” مجال الكهرباء محل […]

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