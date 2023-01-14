بايدن وكيشيدا يؤكدان متانة التحالف الأميركي الياباني

2023/01/14 | 01:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في البيت الأبيض، الجمعة، وأشاد بقوة تحالف البلدين والدور المتزايد الذي تنوي اليابان القيام به في حماية الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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