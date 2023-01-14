السوداني يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته لألمانيا - عاجل

2023/01/14 | 02:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته لألمانيا.

وذكر المكتب الاعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعود إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته الرسمية لألمانيا."

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل الخميس الماضي، إلى ألمانيا على رأس وفد حكومي رفيع في زيارة رسمية.

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