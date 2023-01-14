2023/01/14 | 02:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي خيارات الولايات المتحدة تجاه التحالف العسكري الروسي الإيراني؟

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