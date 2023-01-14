2023/01/14 | 02:31 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنفت الشركة 10 مقاطعات كندية من الأقل إلى الأعلى تكلفة، بناء على متوسط تكلفة المعيشة.واستخدمت بيانات من مصادر مثل Canadian Real Estate Associationg Canadian Mortgage and Housing Corporation Numbeog RateHubg كما أخذت الشركة في الاعتبار متوسط التكاليف الشهرية، بما في ذلك أشياء مثل تكاليف البقالة والمرافق والتأمين على السيارات.بحسب MovingWaldo، فإن نيوفاوندلاند ولابرادور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة MovingWaldo تكشف عن أرخص 10 مقاطعات في كندا شبكة القيقب الدولية.

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