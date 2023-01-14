2023/01/14 | 02:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز في مصر، إن بعض قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة "ألحقت الضرر بالفريق"، مُهددا بإنهاء استثماراته "في حال عدم تصحيح الطريقة التي تدار بها المنظومة الكروية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. رجل أعمال إماراتي يهدد بإنهاء استثماراته في نادي بيراميدز.. ورابطة الأندية ترد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. رجل أعمال إماراتي يهدد بإنهاء استثماراته في نادي بيراميدز.. ورابطة الأندية ترد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).