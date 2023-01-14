ولاية كنتاكي الأميركية تحظر تيك توك على أجهزة الحكومة

2023/01/14 | 03:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضمت ولاية كنتاكي لأكثر من 20 ولاية أميركية في حظر تطبيق الفيديو الشهير (تيك توك) على أجهزة الحكومة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني.

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