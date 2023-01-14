واشنطن تدعو طهران إلى عدم إعدام مواطن إيراني بريطاني مدان بالتجسس

2023/01/14 | 03:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – ضمّت الولايات المتحدة الجمعة صوتها إلى المملكة المتحدة في دعوة إيران إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق مواطن إيراني بريطاني بتهمة التجسس الذي قد يكون “وشيكًا”.وكان موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية الإيرانية قد أعلن الأربعاء أن علي رضا أكبري حكم عليه “بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض، […]

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