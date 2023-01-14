مصادر لـCNN: إدارة بايدن ستطلب من الكونغرس الموافقة على بيع مقاتلات إف-16 إلى تركيا

2023/01/14 | 04:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر بالكونغرس الأمريكي، لشبكة CNN، إن إدارة جو بايدن ستطلب من الكونغرس الموافقة على بيع 40 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 إلى تركيا، بعد دراسة طلب تركي لشراء تلك الطائرات لأكثر من عام.

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