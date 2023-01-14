"التسريبات المهينة" للنجم ميسي.. مسؤول من برشلونة يوضح

2023/01/14 | 04:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد رافا يوست، النائب الأول لرئيس برشلونة للرياضة، التسريبات من مسؤولي النادي السابقين التي تضمنت عدم احترام لنجم الفريق السابق، ليونيل ميسي.

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