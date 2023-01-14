2023/01/14 | 04:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل ما تعانيه النساء في ظل حكم طالبان لأفغانستان، تجد النساء أنفسهن أمام معضلة جديدة، بعدما أوقفت العديد من منظمات الإغاثة في البلاد عملياتها حيث يتخوفون من حظر عملهم بشكل دائم بعدما أصدرت طالبان مرسوما يحظر عمل النساء معهم، بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

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