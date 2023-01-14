2023/01/14 | 05:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المتنبئ الجوي نائل العلي، اليوم السبت، عن آخر مستجدات الحالية الجوية المتوقعة في العراق.وأشار العلي في إيضاح تابعته ايرث نيوز، إلى أن حالة من عدم الاستقرار والأمطار تبدأ من ليل اليوم السبت وتستمر حتى فجر الأحد في المناطق التالية:” واسط أمطار مابين الخفيفة والمتوسطة تشتد في بعض المناطق وبالاخص شمال واسط وتقل […]

ظهرت المقالة طقس العراق..



ثلوج وأمطار وحالة من عدم الاستقرار في هذه المناطق أولاً على ايرث نيوز.

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