سفيرة أوكرانية توضح لـCNN أهمية المساعدات الأمريكية خلال المعارك الحالية

2023/01/14 | 05:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، يوم الجمعة، إن المساعدات الإضافية من الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى "أمر بالغ الأهمية للجيش الأوكراني الذي يخوض قتالا صعبا للغاية".

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