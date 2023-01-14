البرازيل.. المحكمة العليا تدرج بولسونارو في تحقيق أعمال الشغب

2023/01/14 | 05:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قاض في المحكمة العليا البرازيلية، الجمعة، أنه سيدرج اسم الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو في التحقيق المتعلق باقتحام ونهب مقار السلطة في برازيليا في 8 يناير.

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