سفير إيران لدى العراق يغرد عن أزمة ارتفاع الدولار: نتعرض لاتهامات باطلة

2023/01/14 | 06:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، يوم الجمعة، إن بلاده تدعم العراق "رغم جهود بعض الأطراف لتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام بشأن قضية ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في العراق".

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