ويل سميث في سعيه نحو الغفران والانعتاق

2023/01/14 | 07:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعنت العديد من المجتمعات البشرية القديمة عبودية البشر، ومانصفه اليوم وفقاً لمقاييس عصرنا بـ" العار" الذي وسم بعضاً من تاريخ تلك الحضارات، اعتبر في حينه مألوفاً وسائداً كثقافة عامة، وضعت لتنظيمه قوانين ولوائح فرقت بوضوح بين "السادة والعبيد".كما في حضارات مصر الفرعونية وبلاد سومر وأثينا وروما والامبراطورية العثمانية، وأيضاً في مجتمعات ماقبل الاسلام ومابعده، وغيرها من مجتمعات العالم القديم.فيما يعتبر تاريخ العبودية في أميركا الشمالية حديث نسبياً، وذلك "حين تم جلب أول مجموعة من "العبيد الأفارقة"

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