إسبانيا ترفض تسليم المغرب مطلوبا للعدالة عنه منذ 13 عاما

2023/01/14 | 08:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية، الجمعة، تسليم شخص مطلوب من العدالة المغربية منذ 13 عاما، بتهم تتعلق بـ"الاتجار في البشر وإدارة شبكة للهجرة غير الشرعية".

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