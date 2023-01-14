أكبر مكاسب اسبوعية للنفط منذ تشرين الأول.. برنت فوق 85 دولارا

2023/01/14 | 08:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، اليوم السبت، مسجلة أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر مع انخفاض الدولار لأدنى مستوياته في سبعة أشهر ووسط مزيد من المؤشرات على تنامي الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.25 دولار، أي 1.5 بالمئة، عند 85.28 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للجلسة السابعة على التوالي لتجري تسويتها عند 79.86 دولار للبرميل، بزيادة 1.47 دولار تعادل 1.9 بالمئة.

وقفز برنت 8.6 بالمئة هذا الأسبوع بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 8.4 بالمئة، ليعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي.

وهوى مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر بعدما أظهرت بيانات أمس تراجع التضخم في ديسمبر للمرة الأولى في عامين ونصف العام مما أنعش الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

كما أن مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة وازدياد الحركة المرورية في شوارع البلاد غذيا أيضا الآمال في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقب إعادة فتح الصين حدودها وتخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 إثر احتجاجات العام الماضي.

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