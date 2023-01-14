إيران تعلن عن تنفيذ الإعدام بحق علي رضا أكبري بعد إدانته بالتجسس

2023/01/14 | 09:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، السبت، إعدام علي رضا أكبري، المواطن البريطاني-الإيراني، والمسؤول الإيراني السابق، بحسب صحيفة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

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