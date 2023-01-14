شركة امريكية تعمل على تطوير حقنة لعلاج أمراض القلب

2023/01/14 | 09:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل التركيبة عن طريق توجيه خلايا قلب الإنسان لتوليد هرمون معروف بتحسين تدفق الدم.

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