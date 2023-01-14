محافظة تستعد للإعلان عن أكبر مشروع سكني في العراق

2023/01/14 | 09:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تستعد الحكومة المحلية في بابل، للإعلان عن أكبر مشروع سكني في البلاد يتم تنفيذه في المحافظة عبر الاستثمار، مؤكدة أنه سيوفر المئات من فرص العمل.



وقال وسام أصلان الجبوري في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية إن إدارته "ماضية بوضع خارطة طريق تهدف إلى تغيير الواقع الخدمي في المحافظة ، من خلال تنفيذ مشاريع ستراتيجية كبيرة تخدم المواطنين، أهمها مشاريع السكن خاصة وأنَّ هيئة الاستثمار ستعمل من جهتها على تنشيط الحركة الاستثمارية في بابل من خلال دعوة كبرى الشركات للعمل في المحافظة، وتسهيل كافة الاجراءات القانونية اللازمة لها لتنفيذ مشاريعهم الخدمية". وأضاف الجبوري، ان "بابل تستعد لإطلاق اكبر مشروع سكني في البلاد قريباً"، مؤكدا أنه "سيوفر العمل للمزيد من الأيدي العاملة لأهالي المحافظة والمقيمين فيها.



ولفت إلى "وجود خطط وبرامج عمل لتطوير مدينة الحلة وعموم مناطق المحافظة"، مبينا أنَّ "الحكومة المحلية تعمل على أن تكون بابل أولى المحافظات التي يتوفر فيها السكن وبأسعار مناسبة، خاصة وان المصارف الحكومية سهلت كثيراً إجراءات الحصول على قروض السكن"

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