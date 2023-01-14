2023/01/14 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال مدير زراعة ذي قار صالح هادي ، اليوم السبت ،ان نسب الملوحة في مياه الاهوار بدأت بالتراجع مع ارتفاع مناسيب المياه نتيجة زيادة الامطار.وذكر هادي في تصريح صحفي:إن “مناسيب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض نسبة ملوحة اهوار الجبايش مع ارتفاع مناسيب المياه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض نسبة ملوحة اهوار الجبايش مع ارتفاع مناسيب المياه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض نسبة ملوحة اهوار الجبايش مع ارتفاع مناسيب المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).