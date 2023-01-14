2023/01/14 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انضمت ولاية كنتاكي الأمريكية لأكثر من 20 ولاية في حظر تطبيق الفيديو الشهير “تيك توك” على أجهزة الحكومة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني.وقالت الولاية إنها حدثت دليل الموظفين الخاص بها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ولاية كنتاكي الامريكية تحظر ‘تيك توك’ على اجهزة الحكومة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولاية كنتاكي الامريكية تحظر ‘تيك توك’ على اجهزة الحكومة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولاية كنتاكي الامريكية تحظر ‘تيك توك’ على اجهزة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).