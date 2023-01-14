2023/01/14 | 09:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمير البريطاني، هاري، أن كثير من التفاصيل المتعلقة بوالده وشقيقه حذفت من كتابه "سبير" الذي طرح في وقت سابق من هذا الأسبوع وأثار كثير من الجدل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمير هاري: حذفت كثير من التفاصيل متعلقة بأخي ووالدي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمير هاري: حذفت كثير من التفاصيل متعلقة بأخي ووالدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).