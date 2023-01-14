الكويت تنشر توضيحا بعد تداول فيديو دخول الحلبوسي للدولة ومزاعم

2023/01/14 | 09:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زعموا فيها دخول رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي إلى الكويت بمرافقة دوريات أمنية عراقية، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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