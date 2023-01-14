2023/01/14 | 10:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن القضاء الإيراني صباح اليوم السبت أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق الإيراني البريطاني علي رضا أكبري المتهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية.

ظهرت المقالة إيران تعلن عن تنفيذ حكم الإعدام بحق “كبير جواسيس بريطانيا” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن عن تنفيذ حكم الإعدام بحق “كبير جواسيس بريطانيا”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن عن تنفيذ حكم الإعدام بحق “كبير جواسيس بريطانيا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).