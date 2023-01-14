هيئة مكافحة الفساد تعتقل مسؤولا سابقا في الوقف السني

2023/01/14 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، اليوم السبت، مذكرة قبض بحق أحد المسؤولين السابقين في ديوان الوقف السني، جراء مخالفات في عقد شراء فندق ب(٤٧) مليار دينارٍ.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن "الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد نفذ مذكرة القبض الصادرة بحق أحد المسؤولين السابقين في ديوان الوقف السني، جراء مخالفات في عقد شراء فندق ب(٤٧) مليار دينارٍ".

وأضافت أن "الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد وبالتعاون مع جهات انفاذ القانون، تمكن من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية على المتهم الهارب"، لافتة إلى أن "القضية تخص المتهمين الهاربين رئيس ديوان الوقف السني الأسبق ومعاون المدير العام للدائرة القانونية حول المخالفات المرتكبة في شراء فندق في إقليم كردستان تسبب بإحداث الضرر بالمال العام".وأوضحت الهيئة أن "المخالفات في العقد المبرم بين هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني وشركة (sm) للاستثمارات السياحية المحدودة تمثلت بشراء الديوان فندق (رمادا) في إقليم كردستان بمبلغ (٤٧) مليار دينار عراقي وتأجيره للجهة المالكة ذاتها لمدة ثلاثين سنة، دون وجود جدوى اقتصاديَّةٍ، وهو ما أحدث ضرراً بالمال العام".وبينت أنه "تم تدوين أقوال المتهم وتنظيم محضر أصولي وعرضه أمام السيد قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية الذي قرر توقيفه وفق احكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".وأشارت الهيئة الى أنه "سبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف وعددٍ من كبار المسؤولين في الديوان؛ لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها، فضلا عن أمرٍ بمنع سفر المُتَّهمين وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة".

تحرير: ر.



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