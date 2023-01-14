النفط يسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر وسط آمال بتعافي الطلب الصيني

2023/01/14 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة مسجلة أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر تشرين الأول مع انخفاض الدولار لأدنى مستوياته في سبعة أشهر ووسط مزيد من المؤشرات على تنامي الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.25 دولار، أي 1.5 بالمئة، عند 85.28 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للجلسة السابعة على التوالي لتجري تسويتها عند 79.86 دولار للبرميل، بزيادة 1.47 دولار تعادل 1.9 بالمئة.

وقفز برنت 8.6 بالمئة هذا الأسبوع بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 8.4 بالمئة، ليعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي.

وهوى مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر بعدما أظهرت بيانات يوم الخميس تراجع التضخم في ديسمبر كانون الأول للمرة الأولى في عامين ونصف العام مما أنعش الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

كما أن مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة وازدياد الحركة المرورية في شوارع البلاد غذيا أيضا الآمال في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقب إعادة فتح الصين حدودها وتخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 إثر احتجاجات العام الماضي.

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