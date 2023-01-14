اعتقال متهم بحوزته كمية

2023/01/14 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القاء القبض على متهم بحوزته كيلو غرام من المخدرات في محافظة المثنى.

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