يار الله يصل الى كركوك للاطلاع على الوضع الامني

2023/01/14 | 10:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس أركان الجيش، الفريق اول ركن عبد الامير رشيد يارالله يصل الى كركوك.

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