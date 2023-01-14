2023/01/14 | 10:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرتقب أن تكون الإمارات، أول دولة عربية تُدرس "الهولوكوست" في مدارسها، في خطوة تاريخية أثارت مواقف تتباين بين الإشادة والانتقاد، بحسب شبكة "سي ان ان".

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