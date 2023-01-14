2023/01/14 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تشكل ضباب وارتفاعاً في درجات الحرارة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطقس..



ضباب وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة المركز الخبري الوطني.

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