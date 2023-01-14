الضباب يقتحم اجواء العراق

2023/01/14 | 10:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تشكل ضباب وارتفاعاً في درجات الحرارة.

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