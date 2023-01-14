2023/01/14 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة القضائية في ايران ، عن

تنفيذ حكم الاعدام بحق "جاسوس" جهاز

الاستخبارات البريطاني ( SIS) علي رضا

اكبري الذي تولى مناصب عديدة في وزارة

الدفاع الايرانية

وافاد بيان السلطة القضائية الايرانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تنفذ حكم الاعدام بمسؤول سابق بتهمة التجسس..ولندن ترد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تنفذ حكم الاعدام بمسؤول سابق بتهمة التجسس..ولندن ترد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).