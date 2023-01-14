رئيسة البيرو تعتذر عن سقوط قتلى في الاحتجاجات وتؤكد أنها لن تستقيل

2023/01/14 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

في خضم استمرار الاحتجاجات في البلاد، اعتذرت رئيسة البيرو دينا بولوارتي عن وقوع عشرات القتلى، لكنها أكدت أنها لن تستقيل من منصبها رغم مطالبة المحتجين بذلك.



وقد استقال ثلاثة من أعضاء حكومة بولوارتي في غضون يومين.

استبعدت رئيسة بيرو دينا بولوارتي الاستقالة من منصبها رغم مطالبة المحتجين بذلك، في وقت تشهد البلاد مظاهرات أدت إلى سقوط 42 قتيلا على الأقل في خمسة أسابيع.

وصرحت بولوارتي في كلمة إلى الأمة بثها التلفزيون الوطني "بعض الأصوات من بين مؤيّدي العنف والمتطرفين تُطالب باستقالتي، وتُحرض السكان على الفوضى والاضطراب والدمار.



أقول لهم بمسؤولية: لن أستقيل، أنا ملتزمة مع بيرو".

وفي نفس السياق اعتذرت بولوارتي عن سقوط عشرات القتلى.

وقد استقال ثلاثة من أعضاء حكومة بولوارتي في غضون يومين، هم وزير العمل إدواردو غارسيا الذي اختلف في الرأي مع الحكومة بشأن التعامل مع الاحتجاجات، ووزير الداخلية فيكتور روخاس، ووزيرة شؤون المرأة غريسيا روخاس.

بالتزامن مع ذلك تتواصل التظاهرات وعمليات قطع الطرق في البيرو حيث أُغلِق المطار المؤدي إلى موقع ماتشو بيتشو الشهير "في إجراء احترازي"، بينما امتدت التجمعات الاحتجاجية إلى العاصمة ليما التي كانت هادئة حتى الآن.

تحرير: ر.



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