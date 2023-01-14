مغلقة منذ 17 عاما.. عمليات بغداد تفتح طريقين حيويين في جانب الكرخ

2023/01/14 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت عمليات بغداد، اليوم السبت، عن فتح طريقين حيويين في جانب الكرخ كانا مغلقين منذ عام ٢٠٠٦.

وذكر إعلام عمليات بغداد، انه" استمرارا لحملة فتح الطرق والسيطرات، قواتنا الأمنية تفتح طريق مغلق منذ عام ٢٠٠٦ ضمن مناطق "المنصور والحارثية "في جانب الكرخ"، وفق البيان الذي تلقته (بغدد اليوم).وأضاف أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وضمن الخطة المرسومة لفتح الطرق ورفع السيطرات، بإشراف ومتابعة الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبهدف تخفيف الزخم المروري ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم، تستمر اللجان المكلفة بفتح الطرق بواجباتها اليومية في العاصمة"، مبينا أنه "تم فتح طريق مغلق منذ عام ٢٠٠٦ ضمن منطقة (الحارثية/شارع الكندي) وطريق اخر في منطقة "المنصور" جاء ذلك بعد تقييمهن من الجانب الأمني".

وشار البيان الى أن "قيادة العمليات تود ان تنوه بانها ماضية في فتح الطرق والازقة ورفع السيطرات وحسب الاسبقية".

تحرير: ر.



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