2023/01/14 | 11:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mDtXuydfeL4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضغوط من التجار ضد وزارة الزراعة بسبب غلق الاستيراد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضغوط من التجار ضد وزارة الزراعة بسبب غلق الاستيراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).