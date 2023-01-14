سوناك يندد بإعدام نائب وزير الدفاع الإيراني

2023/01/14 | 11:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقي القبض على أكبري في عام 2019 واتُهم بالتجسس لصالح MI6.

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