كركوك.. الإطاحة بالمسؤولة الثانية في ديوان الحسبة لـ

2023/01/14 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على المسؤولة الثانية بما يسمى ديوان الحسبة لعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك.

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