2023/01/14 | 11:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إبراهيم الزبيدي إن الغضب الإيراني من تسمية الخليج العربي لا مبرر له، فأي تسمية لن تضيف إلى الشعب الإيراني مجدا، ولن تزيد العرب رفعة، فالخليج هو الخليج، وأهله هم...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يصحح العرب أخطاءَهم في العراق؟) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يصحح العرب أخطاءَهم في العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).