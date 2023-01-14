2023/01/14 | 11:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد واني لا توجد قوة تضاهي الفساد في تدمير الشعوب والبلدان قديما وحديثا، ما أن يبتلي به إنسان أو دولة أو مجتمع حتى يكون ‏قد حكم على نفسه بالفناء...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق أمام مصيره المحتوم!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق أمام مصيره المحتوم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).