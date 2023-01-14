غرامة بحق شاب رشق الملك تشارلز الثالث بالبيض

2023/01/14 | 11:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم على شاب يبلغ 21 عاما، الجمعة، بدفع غرامة بمئة جنيه استرليني (122 دولارا) لرشقه في ديسمبر، بيضة في اتجاه الملك تشارلز الثالث، خلال زيارة له إلى مدينة لوتن، في شمال لندن.

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