إسم في الحدث.. الوثائق السرية تلطخ صورة بايدن

2023/01/14 | 11:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 يناير، 2023 بغداد/المسلة: ستمثل قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل جو بايدن...

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الوثائق السرية تلطخ صورة بايدن أولاً على المسلة.

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